Curator: ‘Aangestoken bestelbussen geen deel van failliete boedel Star&Em’

VIDEO Twee busjes in vlammen op bij failliet transport­be­drijf in Oss waar week eerder poging tot brandstich­ting werd gedaan

2 november OSS - Drie bestelbusjes van het failliete transportbedrijf Star&Em zijn zondagavond laat in brand gevlogen. Vermoedelijk is er opzet in het spel, aangezien iets meer dan een week geleden al een poging werd gedaan één van de busjes aan te steken.