Cursuscentrum De Eijnderic krijgt extra steun van Bernheze om doorstart te maken na corona

HEESCH - Bernheze is bereid De Eijnderic extra te steunen zodat het educatief en creatief centrum een doorstart kan maken na de coronacrisis. Het college van B en W wil daar in totaal 90.000 euro voor uittrekken voor drie jaar. De instelling krijgt het geld niet zomaar.

De Eijnderic heeft een toekomstvisie opgesteld en aan het college voorgelegd. Het centrum gaat aan de slag om dit jaar weer op te starten met cursussen en activiteiten, indien de coronamaatregelen dit toelaten. Mocht het na een jaar niet lukken om rond te komen met de gebruikelijke subsidie, dan springt de gemeente de komende drie jaar met maximaal 30.000 euro per jaar bij. ,,Alleen wanneer de noodzaak er is, dus niet automatisch’’, stelt wethouder Rein van Moorselaar. ,,Maar het is het duwtje in de rug dat nodig is om te kunnen voortbestaan.’’

Quote Duwtje in de rug dat nodig is om te kunnen voortbe­staan Rein van Moorselaar, wethouder Bernheze

Het geld maakt de gemeente pas over na een check. De gemeente gaat daar met het bestuur prestatie-indicatoren voor formuleren. Tussentijds is er overleg over de voortgang en aan het einde van elk jaar een evaluatie. Als het resultaat dat jaar positief is, betaalt De Eijnderic eventueel een bedrag terug.

De Eijnderic zit in zwaar weer door corona, vorig en dit jaar konden geen cursussen plaatsvinden, en door de perikelen rond De Nieuwe Instelling in Heesch. De Eijnderic zou samen met De Pas en de bibliotheek aan de Misse de nieuwe huiskamer van Heesch gaan vormen. Dat plan en daarmee de verhuizing van De Eijnderic ging niet door. De vestiging in Heesch blijft vooralsnog zitten in een gebouw dat niet meer aan de moderne eisen voldoet en waarin de capaciteit beperkt is met het oog op de 1,5 meter afstandsregel.

Toenemende concurrentie

Maar ook voor het mislukken van DNI was er bij De Eijnderic al sprake van een negatieve jaarrekening. Sinds 2015 lopen de tekorten jaarlijks op, onder meer doordat het cursuscentrum in toenemende mate concurrentie ondervindt van online aanbod, in grote mate afhankelijk is van vrijwilligers en jeugd moeilijk aan zich kan binden.

Met de komst van een nieuwe directeur is drie jaar geleden de weg naar vernieuwing ingeslagen. Er is nieuw aanbod aan cursussen opgezet en meer ingezet op het bereiken van jongeren en op samenwerking met scholen, bedrijven en de Osse Muzelinck. Doordat de plannen rond DNI in de ijskast belandden én door corona is de voortgang gestagneerd.

Vertrouwen in gezond worden

Het college van Bernheze draagt het centrum echter een warm hart toe en heeft er vertrouwen in dat De Eijnderic in de toekomst weer een gezonde organisatie kan worden. Het vindt het ondersteunen van een ontmoetingsplek voor cursussen en cultuuraanbod passen in het gemeentelijk beleid. Daarom stelt het college de gemeenteraad in mei voor extra geld uit te trekken voor steun in de komende drie jaar, indien nodig. Dit staat los van de financiële steun vanuit coronaregelingen die De Eijnderic sowieso ontvangt.