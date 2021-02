D-day: stemt Tweede Kamer in met fusie Uden en Landerd tot Maashorst?

Na bijna veertig jaar is er weer leven onder de sheddaken van Bergoss: wonen in Osse historie

6 februari OSS - ,,Dat wij hier mogen wonen, is een droom die uitkomt.” Bas Lodewijkx is oprecht gelukkig met zijn nieuwe huis dat gebouwd is tussen de oude fabrieksmuren van Bergoss aan de Oostwal in Oss. Het Patroon is klaar. En daarmee is er na bijna 40 jaar een nieuwe invulling voor de plek waar ooit weefmachines ratelden.