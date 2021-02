D'n Berg in Heesch gaat op de schop; Mooiland sloopt huurwoningen en bouwt nieuwe

Juridische wereld staat Osse advocaat steeds meer tegen, dus stopt hij: ‘Vak wordt steeds commer­ciëler’

3 februari OSS - Hij is inmiddels al geschrapt van het tableau. Loe van Erp (49) uit Oss is na 22 jaar gestopt als advocaat omdat de juridische wereld veranderde en hem zelfs tegen ging staan. Hij wordt algemeen-directeur van een Osse brancheorganisatie voor zzp-ers in de zorg.