D66 in de bres voor medewerkers van afgedankte VVV Oss

,,Een stad zonder VVV is geen stad", vindt Frans Molenkamp, fractieleider van D66. ,,Als ik een vreemde stad bezoek, is het eerste wat ik doe een VVV-winkel binnen lopen.” Molenkamp vindt het onacceptabel dat in Oss de VVV wordt afgedankt, zonder concreet zicht op een vervangend inlooppunt. ,,Mogelijk komt er straks iets dergelijks in het UIThuis op De Wal. Maar dat is niet zeker. Bovendien vinden wij dat er in de tussentijd een tijdelijke oplossing moet komen.”