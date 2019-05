D66 laat niet los in Oss: posters met geen mogelijkheid van borden te verwijderen

OSS - De provinciale verkiezingen liggen ver achter ons, maar de posters van D66 prijken nog altijd op verkiezingsborden in en om Oss. Tenminste, de restanten van die posters. Want die zijn er met geen mogelijkheid af te boenen.

Traditiegetrouw worden de verkiezingsposters in Oss door de lokale partijen gezamenlijk geplakt. Dat was dit voorjaar in aanloop naar de provinciale verkiezingen niet anders. ,,Aan de lijm kan het dus niet liggen", zegt D66-fractieleider Frans Molenkamp. ,,Want die was voor alle partijen hetzelfde.”

De politicus werd afgelopen weekend op de restanten van ‘zijn’ posters gewezen. Die vallen nu pas op, omdat dezelfde verkiezingsborden weer langs de weg staan. Dit keer in aanloop naar de Europese verkiezingen. In de tussentijd zijn de grote borden grondig gewassen. Maar de plaksels van D66 lieten daarbij dus niet los. Na veel schrobwerk zijn alleen de naam en de leus van de partij uitgegumd.

Op de borden in het centrum van Oss, maar ook in Haren, Overlangel, Ravenstein, Macharen, Megen en Berghem zijn de restanten nog zichtbaar. Te herkennen aan een wit vlak boven een groen of blauw vlak, afhankelijk van de intensiteit van de wasbeurt. Het is dezelfde poster als nu opnieuw gebruikt wordt voor de Europese verkiezingen.

Papier als boosdoener

,,Het enige dat ik me kan bedenken is dat het aan het papier ligt", gaat Molenkamp verder. ,,Alle posters van D66 worden in Den Haag gedrukt en daarna door het hele land verspreid. Misschien dat het net een ander soort papier is die wel érg vast hecht aan de lijm die we in Oss gebruiken.” Van opzet is in elk geval geen sprake, benadrukt de politicus.