D66-leider Annemieke Boellaard stapt tijdelijk uit raad Bernheze

HEESCH - Annemieke Boellaard, fractieleider van D66 in Bernheze, treedt tijdelijk terug uit de politiek. Werk- en privéomstandigheden zijn hiervoor de aanleiding. Rob van Herpen vervangt haar in de raad.

Boellaard stopt per direct en blijft in elk geval tot het einde van dit jaar weg uit de politiek. Ze wil zeker terugkeren: ,,Ik vind politiek gewoon leuk! Maar nu kan ik door andere dingen in mijn leven even niet voldoende tijd en energie in het raadswerk stoppen. Dat is niet goed en daarom de keuze om even te stoppen.’’

De corona-drukte in de medische wereld speelt een rol bij het besluit van Boellaard, die arts is en manager van een huisartsenpraktijk. Ook vraagt haar familie- en vriendenkring momenteel extra aandacht, merkt de Heesche op.

Sinds 2014 in raad

Boellaard zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Ze klom in 2013 op het politieke podium in Bernheze als lijsttrekker van D66, die toen nieuw was in deze gemeente.

D66 heeft nu drie zetels in de gemeenteraad van Bernheze. Rob van Herpen uit Heeswijk-Dinther gaat op de stoel van Boellaard zitten. Hij wordt ook fractieleider, zo is in overleg met de raadsleden Mathieu Bosch en Luuk Verstegen bepaald. Van Herpen is nu commissielid. Hij wordt aankomende week als raadslid geïnstalleerd, zo is de bedoeling.