D66 Oss wil Belastingkantoor opnieuw inzetten voor noodopvang asielzoekers

Het voormalige Belastingkantoor werd in 2016 ook al gebruikt om asielzoekers in onder te brengen. Toen was het gebouw nog in eigendom van het Rijk. Het pand werd indertijd aangepast op deze functie met kleinere compartimenten, toiletten en keukentjes. In het voorjaar 2017 vertrokken de laatste asielzoekers alweer. Niet veel later kreeg de gemeente Oss het gebouw in eigendom. In afwachting van herontwikkeling wonen er sindsdien alleen nog antikraak-bewoners.