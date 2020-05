D66 wil snel onderzoek naar hoge aantal coronabesmettingen in Bernheze

Bernheze behoort samen met Meierijstad en Uden tot de zwaarst getroffen gemeenten in Oost-Brabant als het om de coronapandemie gaat. Gisteren werd bekend dat het aantal sterfgevallen inmiddels fors afneemt, maar dan nog is de sterfte in Bernheze drie keer hoger dan normaal. D66 vermoedt een verband met de slechte luchtkwaliteit ter plaatse.

Fractieleider en huisarts Annemieke Boellaard verklaart: ,,Op internationale kaarten is te zien is dat de luchtkwaliteit in dit gebied ernstig tekortschiet. De lucht is hier ronduit vies. En relatief veel mensen in deze regio kampen met longproblemen. Dat vraagt om een grondig onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten in de regio en relevante partijen.”