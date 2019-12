Dag 1: Kaas uit de aanbieding

,,Ik móet fietsen, benzine kan ik niet betalen. Maar mijn eerste afspraak verviel, dus toen ik naar het gemeentehuis fietste was het droog.’’ Maar verder valt het vies tegen, een week lang leven van 50 euro. ,,Ik doe thuis altijd de boodschappen, op zaterdag voor de hele week. Deze keer heb ik het maar voor de halve week gedaan, en ik was dus al iets meer dan de helft van het budget kwijt: 26 euro.” Het duurde ook een stuk langer dan normaal, want het was opletten geblazen. ,,Er was dus jam in de aanbieding, maar die bleek alsnog duurder dan de jam van het huismerk. Dat soort dingen moet je allemaal uitzoeken. We eten vanavond nasi, ik kook gelijk voor twee dagen, maar dan wel met gehakt, want varkensvlees of kip is veel duurder.”