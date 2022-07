Dag 1 van horrorhitte: op meeste plekken is het goed te doen. ‘Thuis is het óók warm’

UPDATE Maashorst stopt gezeul met asielzoe­kers: noodkamp mag vier weken langer in Oventje blijven

ZEELAND - Het noodkamp voor asielzoekers in Zeeland blijft vier weken langer in bedrijf. Dat is althans nadrukkelijk de wens van burgemeester Paul Rüpp. De gemeenteraad van Maashorst mag het donderdag zeggen.

12 juli