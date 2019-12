Dag 4: Vezels en vitaminen? Friet met frikandel!

,,Er hangt een mopperige sfeer thuis’’ bekent Van Geffen, die zijn huis deelt met vrouw en twee van zijn drie kinderen. ,,Vooral over de kleine porties die we eten. Het moet namelijk wel afgewogen worden, want we moeten er twee dagen mee doen.’’ Maar het goede nieuws is dat er nog wat over is geschoten van de laatste boodschappenronde.



We zitten ‘s avonds met water of thee en een appel

,,Ik heb nog tien euro, dus ik wil wel kijken of ik vrijdagavond nog iets extra’s kan halen voor het weekend. Nu zitten we ‘s avonds met water of thee, en een appel.” Het was trouwens nog een dingetje, om tien euro over te houden. ,,Ik had de folder goed bestudeerd, en dacht dat iets in de aanbieding was. Maar dat bleek niet zo te zijn, dus ik ben het toen toch terug gaan leggen.”



,,Genant? Ik vond het niet zo erg, maar ik kan me voorstellen dat anderen dat wel zo ervaren. Er zit een enorm taboe op armoede, terwijl er heel veel mensen zijn die eronder lijden. Ik weet natuurlijk niet hoe het echt is, maar ik kan me voorstellen dat het fijn is als je je zorgen kan delen, als je niet koste wat kost de schijn hoeft op te houden tegen de mensen die vlakbij je staan.”