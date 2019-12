Dag 6: Even 18 kilometer fietsen voor opening inzamelingsactie

,,Da’s negen kilometer en ik heb hard getrapt want ik dacht dat ik laat was. Ik wil mijn jas even uitdoen nu” puft de wethouder met klam voorhoofd. Hij en zijn gezin leven een week van 50 euro, nadat hij werd uitgedaagd om eens te voelen wat dat is, armoede. De inzamelingsactie is in Albert Heijn op het Burchtplein in Oss. Hij heeft geen tas meegenomen om zelf wat liefdadigheid mee te nemen. ,,Haha, nee, het lukt wel. Gisteren hadden we familieberaad over wat we met de laatste tien euro gingen doen. We hebben er chips en lekkere icetea van gehaald, én broodjes voor bij het ontbijt op zaterdag en zondag.”

Nadat hij afgekoeld is en de verplichtingen bij de Voedselbank erop zitten springt hij weer op de fiets naar Herpen. ,,Ik had eerder deze week gezegd dat ik bij mijn ouders langs zou gaan, in de hoop dat ze me zouden uitnodigen voor het eten. Maar ik ben natuurlijk niet alleen, en misschien is het wat veel voor ze als we met zijn allen komen eten. Dus dat moeten we nog even zien. Ik ga hoe dan ook op de koffie, dat doe ik elke week.”