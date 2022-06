Dagbesteding Bij Ons Achter in Geffen wil mensen dagbeleving bieden, ‘in de moestuin werken of rummikub spelen, alles mag’

GEFFEN - Sinds enkele maanden is dagbesteding ‘Bij Ons Achter’ actief. Iedereen met een hulpvraag is welkom in het gezellige onderkomen in het Geffense buitengebied.