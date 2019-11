Dagelijkse chaos van fietsers en auto's op Landbouwlaan; ook dorpsraad wil nu tweede uitweg Piekenhoef

,,We hebben maar één weg om de wijk uit te komen en die weg doorsnijdt ook nog eens een basisschool met achthonderd leerlingen.” Dorpsraadvoorzitter Pieter van Houten woont zelf in de Piekenhoef en ziet dagelijks wat de gevolgen zijn van de ‘kamstructuur’ die voor de grootste nieuwbouwwijk van de gemeente Oss is gekozen. De lange Landbouwlaan is in deze opzet de basis waaraan tal van doodlopende ‘tanden’ hangen. Een bewuste keuze, want zo blijven de meeste straten gevrijwaard van doorgaand verkeer.