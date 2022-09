Daghoreca klontert nu al samen rond Walkwartier Oss: ‘Straks zitten we op een toplocatie’

Brabant koopt voor 13,5 miljoen euro zeven boeren uit in strijd tegen stikstof

DEN BOSCH - Zeven veehouders laten zich vrijwillig uitkopen door de provincie Noord-Brabant. Zij moeten binnen een jaar stoppen met hun bedrijf in de buurt van beschermde natuur. Met de aankopen is in totaal 13,5 miljoen euro gemoeid.

9 september