Dahlia’s worden vakkundig gerooid, pal naast de A50

OS­S'20-routinier De Groot niet nerveus voor bekerkra­ker tegen FC Twente: ‘Ik heb serieus een heel goed gevoel’

In 2008 won Feyenoord van ‘zijn’ TOP Oss, in 2010 versloeg NAC Breda ‘zijn’ Treffers. Woensdag speelt Tony de Groot (33) met OSS’20 in de KNVB-beker tegen FC Twente. Of drie keer scheepsrecht wordt?

27 oktober