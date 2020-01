Daimon (12) uit Oss blikt met EO terug in vervolg op ‘Hallo, ik heb kanker’

SP Oss opent eigen meldpunt voor problemen in de zorg

11:53 OSS - De Osse SP ziet het aantal vragen en klachten over de zorg in de gemeente zienderogen toenemen. Daarom opent de partij nu een meldpunt waarop iedereen met problemen rond de WMO, PGB of zorg aan huis kan aankloppen. Het doel: de omvang van de problemen in kaart brengen én oplossingen vinden.