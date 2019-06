Dakdekkers blussen brand die ze zelf hebben veroorzaakt in Oss

Osse bedrijf Hendriks Bouw en Ontwikke­ling ziet omzet weer groeien

16:08 OSS - Hendriks Bouw en Ontwikkeling ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit het jaarverslag. In 2018 nam de omzet toe tot 73 miljoen euro. In 2017 was dat nog 60 miljoen.