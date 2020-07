Dakloze Arie den Dekker overlijdt, kort nadat hij zich voor het gemeentehuis van Oss in brand stak

UPDATE/VIDEOOSS - Arie den Dekker is overleden. De dakloze Ossenaar (54) stak zich maandagochtend in brand voor het gemeentehuis van Oss. Zijn advocaat Richard Laatsman bevestigt zijn overlijden. ,,Ik had net zijn zwaar aangeslagen zoon aan de lijn. Het is gewoonweg verschrikkelijk. Niet te bevatten.”

Den Dekker kondigde zijn laatste wanhoopsdaad vorige week al aan, weet Laatsman. ,,Ik ga mezelf maandag voor het gemeentehuis in brand steken, zei hij. Natuurlijk heb ik geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen. Maar hij was vastbesloten. Hij heeft afgelopen weekend van mensen afscheid genomen en voorbereidingen getroffen, hoorde ik. Toch had ik niet verwacht dat hij het ook echt zou doen. Dit nieuws raakt mij enorm. Zo erg.”

Den Dekker legde in juni 2018 een getuigenis af over de liquidatie op Peter Netten in Oss. Hij hoorde schoten en zag kort daarna een auto wegrijden, verklaarde hij aan de politie. In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde het huis aan de Aengelbertlaan dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid. Het huis werd daarna gesloopt en Den Dekker werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit programma abrupt beëindigd en stond Den Dekker op straat. Hij ligt nu al bijna twee jaar in de clinch met de gemeente en andere instanties over woonruimte.

Volledig scherm Zwaargewonde bij gemeentehuis Oss © Gabor Heeres

Wanhoop

Den Dekker heeft daarna tal van acties gevoerd om tot een oplossing van zijn problemen te komen. Hij werd veroordeeld voor het gooien van eieren tegen de ramen van het gemeentehuis en door het werpen van rotte vis in de centrale hal. Ook overgoot hij zich meermalen met koeienmest onder het motto: ‘Ik word hier als stront behandeld.’ Een keer eerder overgoot hij zich met benzine en dreigde hij zichzelf in brand te steken.

,,Ik heb een harde les geleerd", zei hij begin deze maand nog in een interview. ,,Gewoon je mond houden en niks meer melden bij de politie. Want ze hebben schijt aan je.”

Zwaargewond naar het ziekenhuis

Maandagochtend om 07.30 uur kreeg de brandweer een melding dat een man zich voor het gemeentehuis in brand had gestoken. Brandweer, traumahelikopter en ambulances rukten uit. De zwaargewonde Den Dekker is met de helikopter naar Nijmegen gebracht. Een paar uur later werd duidelijk dat hij niet meer te redden was.

Lees ook: Strijd met gemeente Oss dreef Arie den Dekker steeds verder tot wanhoop (Premium)

Volledig scherm Een roetvlek en lege jerrycan markeren de plek waar Arie den Dekker zichzelf in brand stak. Hij werd even later enkele tientallen meters verderop aangetroffen. © Peter van Erp

Volledig scherm Zwaargewonde bij gemeentehuis Oss © Gabor Heeres

Volledig scherm Hulpdiensten in actie voor Arie den Dekker, die zichzelf in brand stak bij het gemeentehuis in Oss. © Gabor Heeres

Volledig scherm Hulpdiensten in actie voor Arie den Dekker, die zichzelf in brand stak bij het gemeentehuis in Oss. © Gabor Heeres

Volledig scherm Zwaargewonde bij gemeentehuis Oss © Gabor Heeres