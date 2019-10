Dakloze Den Dekker kraakt schaftkeet plantsoenendienst in Oss: ‘Ik moet ook ergens slapen’

,,Als het aan de gemeente ligt, slaap ik hier in het park op een bankje. Daar heb ik geen zin meer in. Ik heb recht op onderdak, net als iedereen.” Den Dekker legt aan passanten uit waarom hij bezig is met het openbreken van een keet aan de Spoorlaan in Oss. De reacties variëren van steunverklaringen tot onbegrip. ,,Ga naar het Leger des Heils. Die keet is van mijn collega's", roept een vrouw in een scootmobiel. Ze dreigt de politie te bellen. ,,Lekker doen dan", antwoordt Den Dekker.