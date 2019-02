Dalco zint nu serieus op verhuizing naar Vorstengrafdonk in Oss

OSS - De woningbouwplannen in en bij de voormalige laboratoriumschool in Oss brengen de sluimerende verhuisplannen van Dalco Food in een stroomversnelling. Of de verhuizing ook daadwerkelijk doorgaat hangt mede af van de bouwmogelijkheden op de plek die Dalco achterlaat.

Vorig jaar zomer werd bekend dat projectontwikkelaar Realer maximaal 80 koopappartementen wil vestigen in de oude lab-school en twee nieuw te bouwen blokken aan Corellistraat. Omdat voor dit doel het bestemmingsplan moet worden aangepast, werd ook meteen weer de vraag opgeworpen hoe lang Dalco Food nog als buurman van de school blijft zitten. Het bedrijf wordt al jaren in zijn ontwikkeling beperkt op de huidige locatie. En dat terwijl de vraag naar met name de vegetarische producten van Dalco jaar op jaar toeneemt.

Optie

Directeur Marian Wagemakers bevestigt dat nu serieus overwogen wordt om Dalco Food te verplaatsen naar een ander bedrijventerrein in Oss. Het bedrijf heeft zelfs al een optie genomen op een perceel op Vorstengrafdonk. ,,Maar of het ook echt doorgaat is afhankelijk van een aantal factoren, met name of we het financieel rond krijgen.” De vraag hoeveel geld Dalco nog kan verwachten bij verkoop van de grond onder het huidige bedrijf is van cruciaal belang.

Om deze reden is de gemeente begonnen met het opstellen van een nieuwe visie op het hele gebied rond Dalco en de oude laboratoriumschool. Om te beginnen is aan alle eigenaren, huurders en bewoners van panden op het bedrijventerrein tussen Euterpelaan en spoor een brief gestuurd met de vraag om mee te denken. De gemeente wil vooral weten wat voor plannen bedrijven in het betreffende gebied hebben. Daarmee moet duidelijk worden in hoeverre het gebied kan transformeren van bedrijventerrein naar woonwijk.

Klachten

Marian Wagemakers benadrukt dat Dalco Food niet hóeft te verhuizen. ,,We hebben een paar jaar geleden met de omwonenden afgesproken dat we op deze plek niet verder groeien en dat we serieus met eventuele klachten omgaan. Sindsdien is het rustig en lijkt iedereen tevreden met de situatie. We kunnen hier nog jaren vooruit, maar zouden liever wat meer ruimte hebben.”