Dames bellen aan voor een plas, maar stelen portemonnee in Macharen

Tranen vloeien bij eerste concerten in Oss na de lockdown: ‘Het is een eer om hier te zijn’

14:11 OSS - Waar de meeste poppodia nog even gesloten blijven, programmeert de Groene Engel in Oss ‘gewoon’ weer concerten. In een bijzondere opstellingen, voor een bijna lege zaal en met een publiekswissel halverwege. Verslag van één van de eerste optredens sinds de lockdown.