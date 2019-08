‘Damhert een probleem, Snollebollekes en hun 5000 grootste fans niet?’

Kermis Oss richt zich op kinderen, dames en gelovigen

2 augustus OSS - De Kermisfeesten op de Eikenboomgaard mogen dan zijn afgelast, Oss dompelt zich over een kleine twee weken desondanks weer een week onder in kermissferen. 23 grote attracties, 9 kinderattracties, 26 behendigheidsspelen en 21 kramen met etenswaar strijken een week lang in het centrum neer. Voor de jongste bezoekers zijn er daarnaast nog een aantal gastoptredens.