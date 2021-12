Danjuma en Kraus strijden om Osse titel sportman van het jaar

TOP Oss heeft eindelijk weer reden tot juichen; eerste zege sinds eind augustus

Het was vrijdagavond opnieuw spannend in de slotfase voor TOP Oss. Maar in Venlo benutte de ploeg deze keer wel genoeg kansen om de voorsprong tegen VVV niet meer uit handen te laten vallen: 2-3. De eerste zege van TOP Oss sinds 28 augustus.

