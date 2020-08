Dankzij het Osse monopoly spel kunnen ze in India naar school

Met de opbrengst werden er in 2019 al twee scholen gerealiseerd: een in Jodhpur en een in Tumkur. En nu is daar nog een derde school bij gekomen: de Mahatma Gandhi Government School in Punayata. Mevrouw Priya, directeur van de school, is vanzelfsprekend zeer te spreken over de Osse donatie: ,,In India zijn er onvoldoende scholen en klaslokalen om alle kinderen onderwijs te bieden. Van de schenking van Tafelronde 73 Oss zullen ongeveer 375 leerlingen direct profiteren.”