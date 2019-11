Porcus XLIX luistert doorgaans naar de naam, Danny van Asperen. Danny is geboren op 12 februari 1980 in Oss maar is wel een echte Krullendonker. In 2020 gaat hij trouwen met zijn Kristel Verstegen. Hij en Kristel zijn de trotse vader en moeder van Esmee en Tijn. Danny is franchisenemer van Steamz in Den Bosch. Steamz is een werving- en selectiebureau met een unieke visie op recruitment.