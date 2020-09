Das en Boom fel tegen zonnepark in Oss naast dassenburcht en dassentunnels

Gedenkte­kens: dat mag zomaar niet, maar soms ook wel

5 september OSS - De gedenkplek voor de doodgestoken Rik langs een weg in Oss wordt geruimd. Mag niet van de gemeente, die niet langer individuele monumenten toestaat. Zijn moeder wil graag weten wat er wel mag. En dat is nog niet zo eenduidig. Vijf vragen over gedenkplekken en bermmonumenten.