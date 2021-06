Das en Boom slaat alarm over vernieling burcht bij omstreden zonnepark in Oss

‘Mogelijke poging tot doodslag’, politie zoekt al maanden dader die vuurwerk­bom op huis gooide in Oss

14 juni OSS - De politie zoekt al vanaf september vorig jaar naar de dader die een vuurwerkbom op een huis gooide aan de Verlengde Tuinstraat in Oss. De actie was mogelijk een 'poging tot doodslag of zelfs moord’ volgens de politie. ,,Als ze tien minuten later naar beneden was gekomen had ze het niet na kunnen vertellen.”