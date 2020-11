Das houdt komst van eerste zonnepark in Oss niet tegen

Een laatste dringende oproep van natuurorganisatie IVN om tegen de plannen te stemmen mocht niet baten. ,,Dit is een ad-hocproject waar geen visie achter zit", sprak Frans van Welie namens IVN Oss. ,,Het is voor ons volstrekt onvoorstelbaar dat in de plannen niet eens is geconstateerd dat de betreffende percelen tot het foerageergebied van de dassen behoren.” Volgens Van Welie is genoegzaam aangetoond dat gronden waar zonnepanelen op worden gelegd verdrogen en daarmee in een ‘woestijn’ veranderen voor dassen.