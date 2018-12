‘Dat 80-jarigen eigen tanden nog hebben is resultaat van 40 jaar inspanning’

In zijn praktijk aan de Verdilaan werken drie tandartsen. Die bezetting was in de beginperiode wel anders, legt de enige man in het bedrijf uit. ,,Ik was de tweede tandarts buiten Oss. Het liep direct storm. We moesten daarom in eerste instantie vooral proberen mensen van de pijn af te helpen", vertelt Janssen, die dat ‘EHBO-tandheelkunde’ noemt.