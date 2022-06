Dat hobbelige veld, is dat het geheim van jubilerend Margriet? ‘Ik denk echt dat ik daardoor beter ben geworden’

Oss heeft wat te kiezen met de Lievekamp: nieuw theater past óók precies op plek van de bieb

OSS - Alsof het zo heeft moeten zijn. De grote zaal van het theater dat Oss uit Scheveningen wil halen, past precies op de plek van de huidige bibliotheek. Dus valt er wat te kiezen. Of op de huidige plek blijven zitten. Of tóch opschuiven aan de Raadhuislaan zoals eerder is bedacht.

3 juni