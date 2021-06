‘Dat mes voel ik nog in mijn rug’, slachtoffer overval tankstation in Berghem heeft na 1,5 jaar nog altijd last van trauma

De Dieren­vriend­jes in Nistelrode mag vijf jaar 64 kinderen opvangen

3 juni NISTELRODE - Vooruitlopend op nieuw beleid voor het buitengebied in Bernheze mag kinderdagverblijf De Dierenvriendjes in Nistelrode de komende vijf jaar 64 kinderen opvangen in plaats van de 36 waarvoor het al een vergunning had.