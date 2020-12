Dave en Vanessa zitten in de schulden en dragen nu boodschap nieuwe campagne uit: ‘Schaam je niet’

Dave Walraven weet wat het is

Hij kan erover meepraten, helaas. Het is tien jaar geleden dat ‘ervaringsdeskundige’ Dave Walraven uit Oss, die nu 52 jaar oud is, in de schulden belandde. Vaak is het een bepaalde heftige gebeurtenis in iemands leven de ellende in gang zet. ,,Bij mij was dat een scheiding”, vertelt Walraven, die nu als vrijwilliger zelf mensen met betalingsachterstanden helpt om er bovenop te komen en met naam en toenaam meedoet aan de campagne Laat je helpen. Om het taboe op betalingsachterstanden te slechten. ,,Door de scheiding en alles wat daaruit voortkwam -daarover kan en wil ik niet te specifiek zijn - werden al mijn financiële middelen bevroren. Met andere woorden, ik had helemaal niks meer, kon niets meer betalen. Zie het dan maar eens te rooien.”