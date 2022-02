Davud Akkoc is de nieuwe voorleeskampioen van Oss

Sligro kan ondanks lagere omzet weer winst noteren

VEGHEL - Ondanks een dalende omzet heeft Sligro vorig jaar een winst van 20 miljoen euro weten binnen te harken. Dat is 90 miljoen meer dan de Veghelse voedselgroothandel een jaar eerder moest opschrijven in de jaarcijfers. ,,We krijgen handigheid in het op- en afschalen”, aldus CEO Koen Slippens, die overigens wel kritisch was op het grillige kabinetsbeleid.

3 februari