DDO zet zich af tegen noodopvang asielzoekers in Oss

OSS - De nieuwe partij Dynamisch Democratisch Oss (DDO) profileert zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart steeds nadrukkelijker als het rechtse alternatief. De partij wil bijvoorbeeld niks weten van een noodopvang voor asielzoekers in Oss.

De oproep van D66 om het voormalige belastingkantoor aan de Raadhuislaan in Oss weer in gebruik te nemen als noodopvang voor asielzoekers stuit DDO tegen de borst. De partij vreest dat dit de woningbouwplannen op deze locatie uiteindelijk in de wielen rijdt. ,,Die plannen komen in gevaar als die asielzoekers nergens anders kunnen worden opgevangen.” Lijsttrekker Frank Duijs heeft het over sluizen voor immigrantenstromen die nodig gesloten dienen te worden. ,,Als je de woningnood wilt aanpakken zul je ook naar immigratie moeten durven kijken.”

Lees ook PREMIUM Statenleden Duijs en Van Wely gaan voor zeker twee raadszetels met DDO: Dynamisch Democratisch Oss

DDO kondigde deze zomer zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oss aan. Aan de basis van de partij staan Frank Duijs uit Maren-Kessel en Loek van Wely uit Oss. Beiden zijn ook al Statenlid in deze provincie voor JA21, afgesplitst van Forum voor Democratie. De plannen voor een groot windpark in de polder tussen Oss en Den Bosch waren de directe aanleiding om zich in de gemeentepolitiek te mengen. DDO is daar fel op tegen. De partij streeft daarnaast naar bestuurlijke vernieuwing, meldden de oprichters, door meer directe inspraak via referenda.

‘Links beleid’

Ook lastenverlichting en veiligheid behoren tot de speerpunten van de nieuwe partij. Tijdens de komende begrotingsvergaderingen in Oss speelt DDO nog geen rol, omdat de partij (nog) niet is vertegenwoordigd in de raad. Maar de partij mengt zich wel al in het debat via een persverklaring. DDO hekelt het ‘linkse beleid waar de middenklasse via ozb-verhogingen opdraait voor een almaar uitdijende overheid’. Gedoeld wordt op het streven van het gemeentebestuur om het ambtenarenkorps met veertig medewerkers uit te breiden.