De aller-allereerste hapjes, drankjes en uitjes van Oss gaan onder de hamer: ‘Aftellen tot het weer mag’

OSS - Het eerste privédiner, de eerste strike op de bowlingbaan of een heus thuisconcert van Pap & Pudding. Vanaf vrijdag wordt het allemaal geveild op de Osse pagina van Allerallereerste . Met het opgehaalde geld worden de horeca en artiesten gesteund.

De veilingsite leverde in onder meer Den Bosch en Schaijk al bijzondere kavels op. In de provinciehoofdstad werd bijvoorbeeld bijna 800 euro geboden voor de eerste fles champagne in een restaurant zodra de coronamaatregelen het toelaten. Ook in Oss weten ze inmiddels dat vaste klanten fors willen bieden. Begin deze maand werd er nog ruim 300 euro afgetikt voor de eerste knipbeurt bij barbier Kei Scherp.

Een team van La Colline, Clemens en het centrummanagement (CMO) rolt het programma nu over de hele stad uit. ,,Het is een supergave manier om ondernemers in het zonnetje te zetten", zegt Bianca Hoegee van het CMO. ,,Je hoopt natuurlijk dat mensen lekker tegen elkaar op gaan bieden om elkaar te stangen en de prijs op te drijven.”

Volledig scherm Een greep uit de eerste kavels © .

Zeker twintig kavels

Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur kan iedereen bieden op zo'n twintig kavels, startend vanaf 1 euro. In de meeste gevallen gaat het om horecazaken die een eerste drankje, gerecht of proeverij aanbieden. Maar er kan ook geboden worden op een complete karaoke-set met podium, scherp en geluid. Net als op thuisconcerten van Pap en Pudding of het trio Dennis, Sjaak en Peer. En dan zijn er nog verschillende workshops en activiteiten. Ondernemers die nog een kavel aan de veiling willen toevoegen, kunnen dat overigens nog altijd doen.

De veilingen lopen allemaal een week. De opbrengst gaat naar de ondernemers in kwestie, tenzij ze er zelf voor kiezen om het bedrag aan een goed doel te schenken. ,,We tellen allemaal ontzettend af tot het moment waarop het weer mag", zegt Hoegee. ,,Dit is een leuke manier om de mensen daar nóg wat enthousiaster voor te maken.”