De armoede in het Oostblok liet Wim Jilesen niet los

Met stevige passen beent Wim Jilesen (63) door Stal Swanenberg. Een fors, kordaat figuur. Iemand die van aanpakken houdt. Van het kaliber ruwe bolster. Met het hart op de goede plaats. Boordevol verhalen over Roemeense ellende. ,,Vroeger kwam ik veel in Oostbloklanden. Toen zag ik de armoe. Dat liet me niet los. Ik ging een gezinnetje helpen. Van lieverlee werd dat meer.”



Hij zamelt met een groep van tientallen trouwe vrijwilligers hulpgoederen zoals kleding, dekens en matrassen in en organiseert transporten naar Roemenië. Zo kent iedereen hem in Schaijk.