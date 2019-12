De Burgwal wordt vast prachtig, maar in de berm sporten? Zelfs niet als Joop van Orsouw het voor doet.

ColumnDe Burgwal, die ze gaan opkrikken, is zo’n onbeduidende straat in het Osse centrum dat ik even moest opzoeken welke het ook alweer was. Het bleek de straat waar ik in de prehistorie nog weleens kwam, noodgedwongen, als er iets was met de telefoonaansluiting van staatsbedrijf PTT. Primafoon heette die winkel. (Ik ben 40 overigens, niet 140).