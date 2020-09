De coronaversie van diplomazwemmen is zóveel beter

Een paar minuten eerder was een hele familie, een ándere gelukkig, gierend en gillend de parkeerplaats over gerend omdat hun opgeblazen ballonnen de auto uit gewaaid waren. En ergens anders steeg ook opeens gejuich en applaus op omdat er een tandeloos grijnzend trots bekkie naar buiten was gekomen met een diploma. Die naar buiten druppelende kindertjes, die verwachtingsvolle speurende blik over het parkeerterrein, het gejuich, de trotse snuitjes; onbetaalbaar.

Normaal gesproken krijg je niet zoveel mee van die diploma-vreugd. Niet eens van je eigen kind, laat staan van die van andere. Met een miljoen mensen krioelen in een oververhit zwembad, is een kwestie van overleven. Een dik uur lang langs de kant toekijken hoe álle Lucasjes en Emmaatjes door het gat zwemmen is tot daar aan toe. Maar in een propvolle kleedkamer proberen een kind te ontdoen van natte kleren en daarna droge kleren aantrekken is een stressvolle beproeving, zelfs al heeft ie álle letters van het alfabet op een geplastificeerd papiertje. Elk grammetje blijdschap valt in de zware vochtige chloorlucht als het zoveelste vieze plasje water op de grond. Waarna er iemand met ingegroeide kalknagels en eeltkloven in gaat staan, want in het zwembad moet iedereen zijn schoenen uit.