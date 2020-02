De doorleutigheden van 'Groot-Oss' grijpen de macht na sleuteloverdracht

Zijn prinselijke entree bij deze achtste Sleuteloverdracht van 'Groot-Oss' wil-ie letterlijk op hoge poten doen. Geheel en al in carnavaleske circusstijl en met een dosis gezonde wedstrijdspanning in zijn lijf. Edoch, de gladde vloer van de bezoekersruimte in het gemeentehuis trekt een dikke streep door de opkomst-op-stelten die Schottelzak-opperhoofd Johan d'n Urste in gedachten heeft.

Zelfs zijn 'ik probeer het wel zuutjes'-voorstel kan de 24-jarige Johan van der Horst niet waarmaken. Helaas, voegt hij er met droeve blik en zonder woorden aan toe. Ook adjudante Eline waagt zich niet op de houten nepbenen: ,,Nee joh, ik wil niet in het gips aan carnaval beginnen." Waarna Johan, dé man van Over d'n Dam, met in zijn kielzog het voltallige gevolg een kleine honderd rode neuzen het publiek in kiepert. ,,Doen we toch iets met ons 'Circus, Alaaf'-thema."

De jaarlijkse sleuteloverdracht dus. Hét moment dat tal van doorleutigheden van Maren-Kessel tot 'Langel', 'Loon' en Keent de macht grijpen en de burgermoeder buitenspel zetten. Echter, ook hier een dikke helaas. Wobine Buijs heeft eerder deze zondagochtend haar persoonlijke code rood afgegeven. Omdat ze met koorts op bed ligt, neemt loco Frank den Brok de honneurs waar: ,,Dus mensen niet denken: wat ziet d'n burger d'r slecht uit. Ik ben het maar."