De dorpsraad in Berghem heeft een lekke band, maar niemand wil ‘m plakken

Intern is de sfeer goed, maar op de openbare vergaderingen knettert het regelmatig. Voor wethouder Joop van Orsouw, die Berghem onder zijn hoede heeft, genoeg reden om de Berghemnaren tijdens de nieuwjaarsreceptie begin deze maand een veeg uit de pan te geven over de sfeer in het dorp. ,,Er zijn mensen die bij elke openbare dorpsvergadering de sfeer komen verzieken, die komen zeiken om het zeiken”, verklaart hij zijn vermaning.



,,Je ziet dat de dorpsraad dan niet rustig kan functioneren. En het zijn elke keer dezelfden die lopen te zeiken. In welk belang, vraag ik me af. Zeker niet in het belang van Berghem.” Marianne Dreese, tot dit najaar dorpsraadlid in het dorp, is het roerend met Van Orsouw eens. ,,Dorpsraadleden doen dat vrijwillig, het moet ze niet onmogelijk gemaakt worden. En als ze zoveel te klagen hebben, moeten ze er zelf maar gaan zitten. Ik kan het ze aanraden, het is prachtig werk.”