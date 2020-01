De eerste elektrische Porsche oldtimer van Nederland komt uit Oss en rijdt nog steeds als een échte

,,Een klassieke Porsche ombouwen naar elektrisch, is een knuppel in het hoenderhok gooien’’, Frank Schmidt (50) geeft het grif toe. Hij is zelf óók een petrolhead zoals dat heet, een autoliefhebber die benzine door zijn aderen heeft stromen, en die wars is, of was, van elektriciteit. ,,Als je Porsche rijdt doe je dat uit overtuiging, niet omdat je een auto nodig hebt. En bij een Porsche gaat het om de beleving, om het gevoel, de beweging, en het geluid. Elektrische auto’s hebben dat allemaal niet.” En dat was precies de uitdaging die Frank Schmidt en zijn medewerkers aan de kantinetafel van Von Schmidt bedachten.