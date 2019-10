De fietser is niet langer koning in Oss; fietsstraten krijgen ‘Auto te gast’

De ene fietsstraat is de andere niet. Dat kunnen ze in Oss-Zuid over meepraten. Waar in de Hescheweg en Asterstraat algemene tevredenheid heerst over de verkeerssituatie na de herinrichting, daar klagen ze in de Industrielaan en Titus Brandsmalaan steen en been. Vrachtwagens negeren het verbodsbord, auto's rijden er veel te hard en er heerst verwarring over voorrangsregels.