De foto's van staking Maasveren laten álles zien, maar de oplossing staat er niet op

Personeel Maasveren zegt vertrouwen in bestuur op: ‘Geen enkel respect voor ons’

LITH - De personeelsvertegenwoordiging van de Maasveren is helemaal klaar met het bestuur van de stichting. In een brief is het vertrouwen in de huidige bestuursleden opgezegd. Volgens de veermannen hebben zij een onveilige werkomgeving gecreëerd.

24 januari