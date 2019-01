De Geffense Barrière: al tien jaar troosteloos

Troosteloos, een schandvlek, beslist geen visitekaartje. Osse politici van links tot rechts buitelen zowat over elkaar om hun ongenoegen over de ruïnes aan de A59 te uiten. Deze lente is het precies tien jaar geleden dat een brand het wegrestaurant in de as legde. Niemand heeft nog de hoop dat een oplossing aanstaande is.