De gepaste bravoure doet zijn werk; Julie van De Evenaar voorleeskampioen gemeente Oss

De leerlinge uit groep 8 van Daltonschool De Evenaar werd tot winnaar uitgeroepen door jurylid en kampioen van vorig jaar Renske Buijsman. Het was het slotstuk van de Osse Voorleeswedstrijd, die er deze keer anders uit zag dan in voorgaande jaren. Deelnemers konden vanwege de coronapandemie niet voorlezen in de zaal van de Muzelinck, maar sloegen thuis hun boek voor een camera open.

Drie keer in de lach

Om voor een camera voor te lezen in plaats van je publiek te kunnen zien, was wel even wat onwennig. ,,Bij de eerste ronde (voor haar eigen school, red.), vóór de Osse finale, ben ik drie keer in de lach geschoten, maar bij de ronde daarna ging het meteen goed.”

De jury roemt de goede balans die Julie heeft gevonden tussen het duidelijk voorlezen van de tekst en de beleving die zij erin stopt. Ze las een fragment uit De Heksen van Roald Dahl voor. ,,Ik keek in allerlei boeken of ik een spannend stukje kon vinden en bij deze wist ik eigenlijk meteen dat dit het was. Het is gewoon een goed verhaal om voor te lezen.”

Provinciale kampioenschap met publiek?

Dat komt ook door het bijzondere accent van het karakter ‘de Opperheks’, dat door Julie met gepaste bravoure voorgedragen werd. ,,Bij de bibliotheek zeiden ze ‘niet te veel stemmetjes’, maar je moet het wel een beetje doen, want zo staat het in het boek. En het is ook leuk.”

Of de volgende ronde - het provinciale kampioenschap - wel voor publiek zal zijn, is nog niet bekend. “Maar die kan sowieso doorgaan, daar ben ik al heel blij mee.”