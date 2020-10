De Groene Engel heeft z'n lesje geleerd en wil nu het vertrouwen terugwinnen

Alsof er een enorme last van haar schouders is gevallen, zo voelt Esther Plante zich deze week. Na anderhalf jaar zwoegen is het businessplan voor ‘haar’ Groene Engel eindelijk af. Reden voor optimisme, wat haar betreft. Al was het maar omdat de ene na de andere steunbetuiging binnendruppelt. In de vorm van een belletje, mailtje of vijf nieuwe vrijwilligers die zich spontaan hebben aangemeld.