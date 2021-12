De Groene Engel in Oss brengt alsnog eerbetoon aan overleden zanger Jan Loeffen van Rattlesnake Shake

De muziek, het leven; voor Jan Loeffen hield het te snel op

OSS - Ach, wat had hij de microfoon van zijn band nog graag officieel overgedragen aan zijn opvolger. Maar precies toen dat concert eind vorig jaar in een uitverkochte Groene Engel in Oss gepland stond, hoorde zanger Jan Loeffen uit Oss dat hij ernstig ziek was.

3 april