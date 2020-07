De grote vraag die blijft hangen: waarom wilde die Stint in Oss niet remmen?

Voormalig raadhuis in Ma­ren-Kes­sel krijgt na 119 jaar nieuwe leien

10 juli MAREN-KESSEL - Zoveel mogelijk in oude luister herstellen. Dat is het doel van Ton van der Schaft en zijn vrouw bij de restauratie van het uit 1901 stammende woonhuis aan de Marensedijk in Maren-Kessel. Dat monumentale pand kent een bijzondere geschiedenis. Het fungeerde namelijk tot de opsplitsing van de gemeente Alem, Maren en Kessel in 1958 als raadhuis.